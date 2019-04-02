İşte İstanbul'da son durum: İtirazlar sonuçlandı...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi.

İstanbul’da AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. İlk olarak Beykoz, Çekmeköy ve Fatih ilçe seçim kurulu tarafından yapılan itirazı kabul etti. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak.