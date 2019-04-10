İşte İstanbul'da mazbata alan ve almayan ilçeler!

31 Mart yerel seçimleri sonrası başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok il ve ilçede itiraz süreçleri devam ediyor. Seçimlerin üzerinden geçen 10 günün ardından İstanbul'da mazbatasını alan ve almayan ilçeler de belli olmaya başladı.

28 İLÇEDE MAZBATALAR VERİLDİ

Habertürk Yazarı Esra Boğazlıyan'ın haberine göre mazbatanın verildiği ilçeler şöyle sıralanıyor: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz ,Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu.

8 İLÇE MAZBATASINI BEKLİYOR

İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle; Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.

ŞİLE'DE TESLİM İŞLEMİ BUGÜN, ESENLER'DE İSE CUMA GÜNÜ OLACAK

Öte yandan Şile'de mazbata teslim işlemi yarın gerçekleştirilecek. Esenler ise Cuma gününü beklerken Maltepe'nin ne zaman alacağı henüz net değil.