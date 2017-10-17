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İşte ihanetin yeni görüntüleri

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı’nda alıkonularak, Akıncı Üssü’ne getirilen Genelkurmay Başkanı Akar ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Güler’in, Akıncı Üssü koridorlarındaki kamera görüntüleri ortaya çıktı

İşte ihanetin yeni görüntüleri

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı’nda alıkonularak, Akıncı Üssü’ne getirilen Genelkurmay Başkanı Akar ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Güler’in, Akıncı Üssü koridorlarındaki kamera görüntüleri ortaya çıktı

17 Ekim 2017 Salı 07:37
İşte ihanetin yeni görüntüleri
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı’nda alıkonularak, Akıncı Üssü’ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in, Akıncı Üssü koridorlarındaki kamera görüntüleri ortaya çıktı. Akıncı Üssü davası dosyasına giren, Akıncı Üssü koridorlarındaki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, Orgeneral Akar ile Orgeneral Yaşar Güler’in darbeci askerler tarafından üsse getirilişleri yer alıyor.

Dişli koridorda

Davanın sanıklarından eski Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile 15 Temmuz gecesi Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı olarak görev yapan eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin’in odasının bulunduğu koridoru gören kameranın kaydında, Akar ve Güler’in yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dairesi Başkanı, FETÖ sanığı eski Tümgeneral Mehmet Dişli de görülüyor.

Genelkurmay Karargahı’nda derdest edilerek üsse getirilen Orgeneral Akar’ın, üste derbeci Hakan Evrim’in odasında tutulduğu belirtilmişti. Evrim’in odasının bulunduğu koridorun bir bölümünü kapıdan dik şekilde gören kamera kaydında, kalabalık bir grubun geçişi yer alıyor. 2 saniyelik görüntüdeki kalabalığın içinde Orgeneral Akar, darbeci general Mehmet Dişli ile diğer askerlerin bulunduğu belirtiliyor. Akar getirildikten yaklaşık yarım saat sonra Özçetin’in odasının bulunduğu koridora elinde cep telefonuyla gelen Mehmet Dişli’nin, koridorda ileri geri yürüyerek telefon görüşmesi yaptığı da görüntülere yansıyor.

Güler’in getirilişi

Orgenaral Yaşar Güler de darbe girişimi gecesi Genelkurmay Karargahı’nda derdest edilerek Akıncı Üssü’ne götürülmüştü. Kamera kayıtlarında Güler, 3 silahlı ve tam teçhizatlı asker tarafından gözleri bağlı, elleri arkadan plastik kelepçeli şekilde bir odaya sokuluyor. Odanın, darbecilerden Ahmet Özçetin’in odası olduğu belirtiliyor.

Akıncı Üssü davasında mahkeme heyeti, üsteki kameraların saatinin 45 dakika geri olduğu tespitini yapmıştı. Buna göre, kamera kayıtlarında saat 23.18’de koridora getirildiği görülen Yaşar Güler, aslında darbe girişimi gecesi saat 00.03’te üsse getiriliyor.

Dişli, derdest edenle görüşmüş

Akıncı Üssü’ndeki koridorda kameralara telefonla görüşürken yansıyan FETÖ sanığı eski tümgeneral Mehmet Dişli’nin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler derdest edilerek üsse getirilmeden dakikalar önce, Güler’in özel kalem müdürü eski kurmay yarbay Bünyamin Tuner ile görüştüğü ortaya çıktı. Genelkurmay Karargahı’ndaki kamera kayıtlarının depolandığı hard diskleri tankların altında ezerek imha ettiği belirlenen, Genelkurmay çatı davasının sanıklarından Tuner, Güler’i karargahtaki odasında gözleri bantlanmış, elleri arkadan plastik kelepçeyle bağlanmış halde derdest edenler arasında bulunuyor. Genelkurmay Çatı ve Akıncı Üssü davalarının sanığı Mehmet Dişli iddiaları reddedip, derdest edilerek Akıncı’ya götürüldüğünü savunmuş ve “Genelkurmay Başkanı beni yanlış anlamış, gayretlerimi yanlış değerlendirmiş olabilir” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay KarargahıFetöAkıncı Üssü
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