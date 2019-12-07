İşte GZP’nin 11 aylık yolcu ve uçak trafiği

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), 2019 Kasım ayına ilişkin GZP’yi (Gazipaşa-Alanya Havalimanı) kullanan uçak ve yolcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla GZP Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 99 bin 181 azalarak yüzde 8’lik düşüş gösterdi. GZP Havalimanı'nı 2019 yılının 11 aylık döneminde 1 milyon 71 bin 771 yolcu tercih etti. Geçen yılın aynı döneminde ise GZP 1 milyon 170 bin 952 yolcuya ev sahipliği yapmıştı. DHMİ’den edinilen bilgilere göre, bu çerçevede iç ve dış hatları kullanan yolcu sayısında da düşüş yaşandı. 2019 yılının 11 aylık döneminde iç hatları kullanan yolcu sayısı yüzde 13’lük düşüşle 473 bin 850 olurken, dış hatları kullanan yolcu sayısı ise yüzde 4’lük düşüşle 597 bin 921 oldu. Geçen yılın aynı döneminde iç hatları 547 bin 755, dış hatları ise 623 bin 197 yolcu tercih etmişti.

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 7 AZALDI

GZP’de 2019 yılının 1 Ocak-30 Kasım tarihlerini kapsayan 11 ayında uçak trafiği de, yüzde 7 azalışla, 7 bin 632 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde ise toplam uçak sayısı 8 bin 203 olmuştu. Dış hatlar uçak trafiğinde bu yılın 11 aylık döneminde yaşanan azalış yüzde 2 olarak gerçekleşti. 2018 yılı kasım ayı sonu itibarıyla 3 bin 931 uçağın kullandığı dış hatlarda, 2019 yılının aynı döneminde uçak trafiği 3 bin 840 olarak gerçekleşti. GZP'ye iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak trafiğinde yüzde 11 oranında düşüş yaşandı. 2018 yılı kasım ayı sonu itibarıyla iç hatlarda 4 bin 272 uçağın kullandığı GZP'ye 2019 yılının aynı döneminde ise 3 bin 792 uçak iniş-kalkış yaptı.