İşte FETÖ'nün parayı kaçırmak istediği ülke!

İŞ DÜNYASINDAN KİRLİ PARAYA RET
Kanlı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra para transfer etmekte zorlanan FETÖ’cüler iş adamları için ‘transferi yap, komisyonu kap’ kampanyasını başlattı. FETÖ’cüler iş adamlarına paralarını transfer etmelerine karşılık yüzde 1,5 komisyon vereceklerini söyledi. Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki yerel kaynaklar FETÖ’cülerin teklif götürdüğü özellikle Güney Afrika ile iş yapan Türk işadamlarının 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında FETÖ’cülerin hainlikleri üzerine ‘kirli parayı’ reddettiklerini belirtiyor.
25 MİLYON KOMİSYON TEKLİFİ
Öte yandan İstanbul Kıraç'ta FETÖ'cülerin bir iş adamına 700 milyon dolar karşılığında 25 milyon dolarlık komisyon teklif ettikleri de öğrenildi. FETÖ'cülerin özellikle hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış işadamlarının peşinde olduğu belirtiliyor. FETÖ’cüler, bu paraları transfer eden işadamlarının deşifre olması üzerine kendilerinden olmayan iş adamlarına para transferi karşılığında komisyon teklifinde bulundukları ortaya çıktı.
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