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İşte FETÖ'nün eleman devşirdiği kurum

FETÖ’nün 2 numarası Mustafa Özcan’ın uzun süre patronluğunu yaptığı Kaynak Holding’in, kamu kurumlarına eleman devşirilen merkez olduğu ortaya çıktı. Yolu Kaynak’tan geçen tam 5 bin 288 kişi daha sonra başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TSK ve İçişleri Bakanlığı gibi kritik kurumlara sızdırıldı

İşte FETÖ'nün eleman devşirdiği kurum

FETÖ’nün 2 numarası Mustafa Özcan’ın uzun süre patronluğunu yaptığı Kaynak Holding’in, kamu kurumlarına eleman devşirilen merkez olduğu ortaya çıktı. Yolu Kaynak’tan geçen tam 5 bin 288 kişi daha sonra başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TSK ve İçişleri Bakanlığı gibi kritik kurumlara sızdırıldı

24 Ekim 2017 Salı 08:49
İşte FETÖ'nün eleman devşirdiği kurum
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FETÖ’nün amiral şirketi Kaynak Holding’e yönelik yürütülen iki senelik soruşturma sonucunda şirketin arşivinde çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yönelge, Kaynak Holding’e bağlı şirketlerde çalışan kişilerden kaçının kamuda istihdam edildiğini incelemeye aldı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre daha önce Kaynak Holding’te çalışan 5 bin 288 kişinin kamuda istihdam edildiği tespit edildi.
BİRİNCİ SIRADA MİLLİ EĞİTİM VAR
 
Savcılık tarafından hazırlanan fezlekede Kaynak Holding’e bağlı şirketlerde çalışan ve daha sonra kamuda istihdam edilen kişilerin sayısal analiz tablosu yer aldı. Birinci sırayı bin 796 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı alırken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 602 kişinin istihdam edildiği dikkat çekti.
 
EN GÖZDE KURUM BAKANLIKLAR
 
İşte hangi kamu kuruluşunda kaç FETÖ ile iltisaklı kişi sayısının sayısal verileri: Adalet Bakanlığı 513 kişi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8. Başbakanlık 554. Bilim ve Sanayi Bakanlığı 8. Cumhurbaşkanlığı 395. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 77. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7. Dışişleri Bakanlığı 16. Ekonomi ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 24. Gençlik ve Spor Bakanlığı 17. Gıda ve Tarım Bakanlığı 38. Gümrük Müsteşarlığı 33. İçişleri Bakanlığı 673. Maliye Bakanlığı 122. Milli Eğitim Bakanlığı Bin 796. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 41. Sağlık Bakanlığı 314. Türk Silahlı Kuvvetleri 602. Ulaştırma Bakanlığı 51.

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Anahtar Kelimeler:
FetöMustafa ÖzcanHüseyin YönelgeKaynak Holding
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