Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110143
ALTIN
154.939
DOLAR
3.7957
STERLİN
5.0377
EURO
4.4251
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya -...
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
banner468

İşte Erdoğan'ın danışmanları ve aldıkları maaşlar

Beştepe Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplamda 36 danışmanı olduğunu ve danışmanların 6 bin 400 lira maaş aldığını açıkladı

İşte Erdoğan'ın danışmanları ve aldıkları maaşlar

Beştepe Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplamda 36 danışmanı olduğunu ve danışmanların 6 bin 400 lira maaş aldığını açıkladı

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:51
İşte Erdoğan'ın danışmanları ve aldıkları maaşlar
banner404

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve MİT Müsteşarlığı bütçelerinin sunumlarının ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.Kasırga  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç tane başdanışmanı olduğunu ve bunların ne kadar maaş aldıklarını açıkladı. Buna göre Erdoğan'ın danışmanlarının sayısı 36. Danışmanların maaşlarını da açıklayan Kasırga özel ödenek vermediklerini de belirtti.

ERDOĞAN'IN KAÇ DANIŞMANI VAR?

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç danışmanı olduğu yönündeki soruya cevap veren Kasırga, şöyle konuştu:

"Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın 36 başdanışmanı var.  Danışman düzeyinde çok sayıda bürolarda hizmet eden arkadaş var. Başdanışman arkadaşlarımızın çoğunluk itibariyle hukuk, ekonomi ve kamu yönetimi mezunları olduklarını biliyorum. Aldıkları ücret ise 6 bin 400 ek göstergeye tabii devlet memurlarının aldıkları ücrettir. Özel bir ücret almazlar. Biz külliyede bu arkadaşlarımıza sadece yol-uçak gideri öderiz, harcırah ödemeyiz."
KÜLLİYE KAÇ LİRAYA YAPILDI?

Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin maliyeti ve yapım sürecine ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

"Başbakanlık tarafından yapıldı Külliye. Başbakanlık tarafından tefriş edildi. Geçen yıl Maliye Bakanımız bu rakamı 1 milyar 370 milyon olarak açıklamıştı. Biz Külliye'ye taşınırken bu rakamlar içerisinde ana tefriş malzemelerinin de olduğunu biliyoruz. Biz gittiğimizde Külliye'de koltuklar, masalar her şey vardı ve ihale kapsamında alınmıştı. Sonradan biz bir şeyler aldık mı? Aldık. İşte tanesi bin 500 dolar diye kamuoyuna deklare edilen esasında 70-80 liradan ibaret bardaklar aldık. Bu nevi harcamalar da yaptık."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BeştepeFahri KasırgaMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş adamı Osman Kavala tutuklandı
İş adamı Osman Kavala tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı`nın bütçesi belli oldu
Cumhurbaşkanlığı`nın bütçesi belli oldu
İşte PKK'nın telsize yansıyan çöküş itirafları
İşte PKK'nın telsize yansıyan çöküş itirafları

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim