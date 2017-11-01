İşte Erdoğan'ın danışmanları ve aldıkları maaşlar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve MİT Müsteşarlığı bütçelerinin sunumlarının ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.Kasırga Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç tane başdanışmanı olduğunu ve bunların ne kadar maaş aldıklarını açıkladı. Buna göre Erdoğan'ın danışmanlarının sayısı 36. Danışmanların maaşlarını da açıklayan Kasırga özel ödenek vermediklerini de belirtti.

ERDOĞAN'IN KAÇ DANIŞMANI VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaç danışmanı olduğu yönündeki soruya cevap veren Kasırga, şöyle konuştu:

"Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın 36 başdanışmanı var. Danışman düzeyinde çok sayıda bürolarda hizmet eden arkadaş var. Başdanışman arkadaşlarımızın çoğunluk itibariyle hukuk, ekonomi ve kamu yönetimi mezunları olduklarını biliyorum. Aldıkları ücret ise 6 bin 400 ek göstergeye tabii devlet memurlarının aldıkları ücrettir. Özel bir ücret almazlar. Biz külliyede bu arkadaşlarımıza sadece yol-uçak gideri öderiz, harcırah ödemeyiz."

KÜLLİYE KAÇ LİRAYA YAPILDI?

Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin maliyeti ve yapım sürecine ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

"Başbakanlık tarafından yapıldı Külliye. Başbakanlık tarafından tefriş edildi. Geçen yıl Maliye Bakanımız bu rakamı 1 milyar 370 milyon olarak açıklamıştı. Biz Külliye'ye taşınırken bu rakamlar içerisinde ana tefriş malzemelerinin de olduğunu biliyoruz. Biz gittiğimizde Külliye'de koltuklar, masalar her şey vardı ve ihale kapsamında alınmıştı. Sonradan biz bir şeyler aldık mı? Aldık. İşte tanesi bin 500 dolar diye kamuoyuna deklare edilen esasında 70-80 liradan ibaret bardaklar aldık. Bu nevi harcamalar da yaptık."