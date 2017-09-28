İşte Emrah Serbes’in itiraf mektubu: 'Katil benim!'

EMRAH Serbes Twitter hesabından yayınladığı itiraf niteliğindeki mesajda ölümlü bir trafik kazasında sorumluluğun kendisinde olduğunu itiraf etti ve teslim olacağını söyledi. Bu itiraftan sonra Emrah Serbes kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Emrah Serbes, sosyal medyanın gündemine 1 numara olmuş durumda. Televizyon dizisi olarak büyük yankı uyandıran Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes kimdir? İşte ayrıntılar…

İŞTE O MEKTUP

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İŞTE, O MEKTUP:

“22.09.2017 tarihinde İzmir-Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir.

Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım. Ama çarpışmanın önüne geçemedim. Bariyerleri aşarak üç-dört takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemi nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza esnasında yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru ile birlikte aracın sunroof'undan çıktık ve diğer aracın yanına gittik.

Araçtakilerin nabızlarına baktım anne hâlâ hayattaydı. 112'yi aradık ama ambulans olay yerine çok geç geldi. Araçtan fırlayıp yolun kenarında yatan genç kızı görünce kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim. Kazayı yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır. Kenan'ı Beşiktaş tribününden tanırım, senelerce birbirimizi kolladık. Bu hadise nedeniyle hiç kimseye bir şey söylemeden sonuna kadar cezaevinde benim için yatabilecek bir insandır. Ama aradan günler geçtikçe bu vicdani sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatı boyunca haktan, hukuktan, adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için azap olacak. Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın.”

EMRAH SERBES KİMDİR?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü’nden mezun olarak tamamlayan Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. Yazarın ilk öykü kitabı olan “Erken Kaybedenler”, 2009’un Haziran ayında satışa sunuldu.

Bir dönem TV’de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.’nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda “Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm” adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.

Adının daha fazla duyulmasına vesile olan Behzat Ç senaristliği, onun farklı çevrelerce tanınmasını sağladı ve popüler bir yazar oldu. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır.

Bir süre boyunca da OT dergisi için kısa hikayeler yazan Emrah Serbes, günümüzde aylık olarak çıkarılan ve yayımlanan KAFA dergisi için hikayelerini yayımlamaktadır.

EMRAH SERBES KİTAPLARI

Metaforla Saadet Olmaz (2006)

Her Temas İz Bırakır (2006)

Son Hafriyat (2008)

Erken Kaybedenler (2009)

Hikayem Paramparça (2012)

Deliduman (2014)

Müptezeller (2016)