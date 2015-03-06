İşte, düşen uçakla ilgili ilk tespit

DOKUZ gün önce Malatya’da, önceki gün de Konya’da düşen uçaklarla ilgili araştırmada teknik arıza izine rastlanmadığı bildirildi. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre askeri kaynaklar, “Kaza kırım ekibi Malatya’daki iki uçağı yanı sıra Konya’da düşen uçakta da inceleme yaptı. Ekiplerin ilk tespitlerinde uçaklarda teknik bir arızanın izine rastlanmadı” bilgisini verdi.
KAYNAK: Hürriyet/Uğur Ergan-Ankara
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 06.03.2015 18:37