İşte, düşen uçakla ilgili ilk tespit

DOKUZ gün önce Malatya’da, önceki gün de Konya’da düşen uçaklarla ilgili araştırmada teknik arıza izine rastlanmadığı bildirildi. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre askeri kaynaklar, “Kaza kırım ekibi Malatya’daki iki uçağı yanı sıra Konya’da düşen uçakta da inceleme yaptı. Ekiplerin ilk tespitlerinde uçaklarda teknik bir arızanın izine rastlanmadı” bilgisini verdi.

KAYNAK: Hürriyet/Uğur Ergan-Ankara