İşte ’Deniz Kuvvetleri imamı'nın itirafları

UZUN yıllar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yanında kalan ve şimdilerde itirafçı olan Nurettin Veren’in bazı televizyon kanallarında ismini açıkladığı ve ’Deniz Kuvvetleri imamı’ olduğu iddia edilen Orhan Sipahioğlu, geçtiğimiz günlerde terör örgütüne üye olma gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Orhan Sipahioğlu’nun ifadesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sipahioğlu verdiği ifadede, “Darbeyi yaptıran Fetullah Gülen’dir. Fetullah Gülen ile birlikte resim çekildiği ve ordudan birlikte atıldığı Emir Altıntaş’ı tanımıyorum. Fetullah Gülen cemaatinin gönüllü bir hizmet cemaati olduğuna inandım ancak 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında başta ABD ve İsrail olmak üzere dış ülkelerin güdümünde olan ve Türkiye aleyhinde çalışan bir terör örgütü olduğunu anladım. Orduda iken denizcilerin imamı olmadım, bugüne kadar hiçbir zaman FETÖ/PDY yapılanması içerisinde olmadım” dedi.

Cezaevine gönderilen Orhan Sipahioğlu vermiş olduğu ifadede örgüt lideri Fetullah Gülen’i tanımadığını beyan etse de Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin bilgisayarında yapmış olduğu çalışmalar sonucunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bir araya geldiği ortaya çıktı.



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