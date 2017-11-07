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İşte darbecilerin toplantı görüntüleri

15 Temmuz darbe girişimi için İstanbul Hava Harp Okulu’nda eski tümgeneral Fethi Alpay koordinesinde yapılan toplantıya ilişkin görüntüler dava dosyasında yer alıyor

İşte darbecilerin toplantı görüntüleri

15 Temmuz darbe girişimi için İstanbul Hava Harp Okulu’nda eski tümgeneral Fethi Alpay koordinesinde yapılan toplantıya ilişkin görüntüler dava dosyasında yer alıyor

07 Kasım 2017 Salı 07:37
İşte darbecilerin toplantı görüntüleri
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FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Hava Harp Okulu’nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34’ü tutuklu, 44 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamedeki görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, darbe girişiminden bir gün önce (14 Temmuz 2016) Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılan darbe koordinasyonuna ilişkin toplantıya katılanlar yer alıyor. Söz konusu toplantılara; İstanbul’daki ana darbe davasının sanıkları eski tümgeneral Hava Harp Okulu Komutanı Fethi Alpay, eski 66. Mekanize Tugay Komutanı tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski İstanbul Jandarma Komutanı Gürcan Sercan (Jandarma dosyasının sanığı) ile diğer şüphelilerin katıldıkları görülüyor.

Cumhurbaşkanına suikast girişimi ile Akıncılar davalarının sanığı eski tuğgeneral Gökhan Sönmezateş’in okula gelişi ve toplantıya girişinin yer aldığı görüntülerde, darbe akşamı Hava Harp Okulunda yaşananlar da var.
Görüntülerde, şüphelilerin darbe girişiminde kullandıkları helikopterlerin çıkartılma anları ile darbenin bastırılmasının ardından kaçış amaçlı kullanılan helikopterlere yakıt ikmali için giriş-çıkış yapan tankerler de yer alıyor. Ayrıca, darbe girişimi için kullanılmak üzere hazırlanmış olan mühimmatlar ve patlayıcıların da görüntüleri de dosya ekleri arasında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDarbe Girişimiİstanbul Hava Harp Okulu
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