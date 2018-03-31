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İşte Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Erdoğan'ın ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi. Bahçeli'nin önündeki son ankette ittifakın oy oranı yüzde 60 seviyesinde

İşte Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!

Erdoğan'ın ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi. Bahçeli'nin önündeki son ankette ittifakın oy oranı yüzde 60 seviyesinde

31 Mart 2018 Cumartesi 13:38
İşte Bahçeli'nin masasındaki Cumhur ittifakı anketi!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerin ardından AK Parti ile MHP arasında Cumhur İttifakı'nın kurulmasında mutabık kalındı. 2019 yılında yapılacak seçimlere birlikte girmeye hazırlanan iki parti, bir yandan da kamuoyu yoklamaları yaptırmaya başladı.

İTTİFAK OYLARI YÜZDE 60

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak oylarının yüzde 60'a ulaştığını açıklamasından sonra MHP'den bu rakamları doğrulayan açıklamalar geldi.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 60 seviyesinde olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet BahçeliİTTİFAK
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