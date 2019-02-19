İşte Alanya Millet Meclisi aday listesi

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 41 gün kala Alanya'da seçime girecek adaylar seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacakları Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi'ni Alanya İlçe Seçim Kurulu'na bugün teslim etti

İşte Alanya Millet Meclisi aday listesi
banner404

LİSTELER 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak. Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez'in başkanlık başvurusunu ve meclis listesini CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cemal Yüzer’e birlikte teslim ettiler. 

İŞTE SÖNMEZ'İN LİSTESİ

1- Erkan Demirci

2-Hasan Can Kamburoğlu

3-Fikret Arık

4-Nazmi Zavlak

5-Hasan Basar

6-Didem Dim Özaltın

7-Hüseyin Yaman

8-Halit Öztürk

9-Yılmaz Bağışlar

10-Hacı Mevlüt Zavlak

11-Serkan Salvur

12-Alper Kan

13-Engin Alataş

14-Erdoğan Toktaş

15-Hüseyin Karakulak

16-Pınar Vural

17-Adnan Akay

18-Zöhre Kocabeyoğlu

19-Bengisu Yarı

20-Abdullah Göktaş

21-Zihni Yayla

22-İbrahim Aksu

23-Tuğba Arslan

24-Suat Tutar

25-Hayri Arslan

Sönmez kontenjana ise Garip Uçak, Ali Sönmez, Alptuğ Bildirici ile Garip Kodal'ı yazdı.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:38
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan müjdeyi verdi! Artık hafta sonları da açık...
Bakan müjdeyi verdi! Artık hafta sonları da açık...
  1. GÜNCEL

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479