İşte Alanya Millet Meclisi aday listesi

LİSTELER 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak. Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez'in başkanlık başvurusunu ve meclis listesini CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cemal Yüzer’e birlikte teslim ettiler.
İŞTE SÖNMEZ'İN LİSTESİ
1- Erkan Demirci
2-Hasan Can Kamburoğlu
3-Fikret Arık
4-Nazmi Zavlak
5-Hasan Basar
6-Didem Dim Özaltın
7-Hüseyin Yaman
8-Halit Öztürk
9-Yılmaz Bağışlar
10-Hacı Mevlüt Zavlak
11-Serkan Salvur
12-Alper Kan
13-Engin Alataş
14-Erdoğan Toktaş
15-Hüseyin Karakulak
16-Pınar Vural
17-Adnan Akay
18-Zöhre Kocabeyoğlu
19-Bengisu Yarı
20-Abdullah Göktaş
21-Zihni Yayla
22-İbrahim Aksu
23-Tuğba Arslan
24-Suat Tutar
25-Hayri Arslan
Sönmez kontenjana ise Garip Uçak, Ali Sönmez, Alptuğ Bildirici ile Garip Kodal'ı yazdı.Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 17:38