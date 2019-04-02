İşte Alanya merkezde seçim sonuçları

ÖNCEKİ gün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucu MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel güven tazeleyerek yeniden 'Alanya Belediye Başkanı' seçildi. Alanya Belediye Meclisi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı meclisi, ezici bir üstünlük sağladı. Cumhur İttifakı 25, Millet İttifakı ise 12 temsilcisiyle Alanya Belediye Meclisi’nde yer alacak. Antalya'da ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Muhittin Böcek kazandı. Yeni Alanya, yerel seçim sonuçlarını sizin için mercek altına aldı. Alanya İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan sonuçlara göre, Alanya Belediye Başkanlığı için merkez mahallelerde oy kullanan 67 bin 43 seçmenden 31 bin 292’si Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e oy verdi. 23 bin 82 oyla Yücel’i Millet İttifakı’nın adayı İYİ Partili Abdullah Sönmez izledi. Merkezde oy kullanan seçmenlerin 769’u tercihini Demokrat Parti (DP) adayı Alaattin Çakır, 2 bin 900’ü ise diğer adaylardan yana kullandı. Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği’nde ise Alanya’daki merkez mahallelerde oy kullanan 30 bin 280 seçmen MHP, 23 bin 276 seçmen ise İYİ Parti’den yana tercihlerini kullandı. Belediye Başkanlığında MHP’li Yücel’e oy veren bin 12 seçmenin meclis üyeliğinde tercihini başka partiden yana kullanması dikkat çekti. İYİ Parti’nin Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği oyları ise Belediye Başkanlığı’na oranla artış gösterdi. Başkanlık seçiminde 23 bin 82 oy alan İYİ Parti, meclis üyesi seçiminde oylarını 194 arttırarak 23 bin 276’ya yükseltti. Alanya’nın merkez mahallelerindeki seçmenler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylamasında ise tercihini Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Muhittin Böcek’ten yana kullandı. Alanya’da merkez mahallelerinden Böcek’e 28 bin 830 oy çıktı. Cumhur İttifakı Adayı Ak Partili Menderes Türel ise bu mahallelerde 28 bin 181 seçmenin oyunu aldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bektaş Mahallesi

CHP: 172

AK Parti: 356

Büyükhasbahçe Mahallesi

CHP: 712

AK Parti: 723

Cumhuriyet Mahallesi

CHP: 1379

AK Parti: 1051

Çarşı Mahallesi

CHP: 833

AK Parti: 759

Dinek Mahallesi

CHP: 396

AK Parti: 700

Fığla Mahallesi

CHP: 1195

AK Parti: 1090

Güllerpınarı Mahallesi

CHP: 5073

AK Parti: 4178

Hacet Mahallesi

CHP: 3181

AK Parti: 3412

Hisariçi Mahallesi

CHP: 64

AK Parti: 39

Kadıpaşa Mahallesi

CHP: 3156

AK Parti: 3285

Kızlarpınarı Mahallesi

CHP: 2891

AK Parti: 2611

Küçükhasbahçe Mahallesi

CHP: 765

AK Parti: 1113

Saray Mahallesi

CHP: 4450

AK Parti: 3519

Sugözü Mahallesi

CHP: 1305

AK Parti: 2062

Şekerhane Mahallesi

CHP: 3019

AK Parti: 2933

Tepe Mahallesi

CHP: 147

AK Parti: 231

Tophane Mahallesi

CHP: 64

AK Parti: 87

Yasirali Mahallesi

CHP: 28

AK Parti: 32

TOPLAM OY

CHP: 28.830

AK PARTİ: 28.181

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ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bektaş Mahallesi

MHP: 373

İYİ Parti: 148

DP: 9

Diğer: 8

Büyükhasbahçe Mahallesi

MHP: 828

İYİ Parti: 564

DP: 26

Diğer: 38

Cumhuriyet Mahallesi

MHP: 1195

İYİ Parti: 1121

DP: 28

Diğer: 45

Çarşı Mahallesi

MHP: 846

İYİ Parti: 650

DP: 17

Diğer: 86

Dinek Mahallesi

MHP: 722

İYİ Parti: 365

DP: 8

Diğer: 27

Fığla Mahallesi

MHP: 1224

İYİ Parti: 975

DP: 19

Diğer: 84

Güllerpınarı Mahallesi

MHP: 4654

İYİ Parti: 4032

DP: 102

Diğer: 711

Hacet Mahallesi

MHP: 3792

İYİ Parti: 2427

DP: 116

Diğer: 392

Hisariçi Mahallesi

MHP: 65

İYİ Parti: 33

DP: 1

Diğer: 2

Kadıpaşa Mahallesi

MHP: 3656

İYİ Parti: 2555

DP: 101

Diğer: 298

Kızlarpınarı Mahallesi

MHP: 2826

İYİ Parti: 2294

DP: 68

Diğer: 247

Küçükhasbahçe Mahallesi

MHP: 1243

İYİ Parti: 603

DP: 35

Diğer: 115

Saray Mahallesi

MHP: 3936

İYİ Parti: 3638

DP: 93

Diğer: 408

Sugözü Mahallesi

MHP: 2371

İYİ Parti: 1053 –

DP: 31

Diğer: 107

Şekerhane Mahallesi

MHP: 3276

İYİ Parti: 2437

DP: 102

Diğer: 317

Tepe Mahallesi

MHP: 246

İYİ Parti: 115

DP: 9

Diğer: 8

Tophane Mahallesi

MHP: 92

İYİ Parti: 56

DP: 3

Diğer: 5

Yasirali Mahallesi

MHP: 47

İYİ Parti: 16

DP: 1

Diğer: 2

TOPLAM OY

MHP: 31.292

İYİ Parti: 23.082

DP: 769

Diğer: 2900

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BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ

Bektaş Mahallesi

MHP: 359

İYİ Parti: 147

Büyükhasbahçe Mahallesi

MHP: 798

İYİ Parti: 574

Cumhuriyet Mahallesi

MHP: 1126

İYİ Parti: 1183

Çarşı Mahallesi

MHP: 845

İYİ Parti: 658

Dinek Mahallesi

MHP: 718

İYİ Parti: 353

Fığla Mahallesi

MHP: 1209

İYİ Parti: 953

Güllerpınarı Mahallesi

MHP: 4476

İYİ Parti: 4049

Hacet Mahallesi

MHP: 3691

İYİ Parti: 2442

Hisariçi Mahallesi

MHP: 54

İYİ Parti: 44

Kadıpaşa Mahallesi

MHP: 3511

İYİ Parti: 2579

Kızlarpınarı Mahallesi

MHP: 2768

İYİ Parti: 2313

Küçükhasbahçe Mahallesi

MHP: 1203

İYİ Parti: 614

Saray Mahallesi

MHP: 3779

İYİ Parti: 3648

Sugözü Mahallesi

MHP: 2193

İYİ Parti: 1070

Şekerhane Mahallesi

MHP: 3171

İYİ Parti: 2455

Tepe Mahallesi

MHP: 236

İYİ Parti: 122

Tophane Mahallesi

MHP: 90

İYİ Parti: 58

Yasirali Mahallesi

MHP: 45

İYİ Parti: 17

TOPLAM

MHP: 30.280

İYİ Parti: 23.279

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 00:18