İşte Alanya merkezde seçim sonuçları

ÖNCEKİ gün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucu MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel güven tazeleyerek yeniden 'Alanya Belediye Başkanı' seçildi. Alanya Belediye Meclisi sonuçlarına göre Cumhur İttifakı meclisi, ezici bir üstünlük sağladı. Cumhur İttifakı 25, Millet İttifakı ise 12 temsilcisiyle Alanya Belediye Meclisi’nde yer alacak. Antalya'da ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Muhittin Böcek kazandı. Yeni Alanya, yerel seçim sonuçlarını sizin için mercek altına aldı. Alanya İlçe Seçim Kurulu’ndan alınan sonuçlara göre, Alanya Belediye Başkanlığı için merkez mahallelerde oy kullanan 67 bin 43 seçmenden 31 bin 292’si Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e oy verdi. 23 bin 82 oyla Yücel’i Millet İttifakı’nın adayı İYİ Partili Abdullah Sönmez izledi. Merkezde oy kullanan seçmenlerin 769’u tercihini Demokrat Parti (DP) adayı Alaattin Çakır, 2 bin 900’ü ise diğer adaylardan yana kullandı. Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği’nde ise Alanya’daki merkez mahallelerde oy kullanan 30 bin 280 seçmen MHP, 23 bin 276 seçmen ise İYİ Parti’den yana tercihlerini kullandı. Belediye Başkanlığında MHP’li Yücel’e oy veren bin 12 seçmenin meclis üyeliğinde tercihini başka partiden yana kullanması dikkat çekti. İYİ Parti’nin Alanya Belediyesi Meclis Üyeliği oyları ise Belediye Başkanlığı’na oranla artış gösterdi. Başkanlık seçiminde 23 bin 82 oy alan İYİ Parti, meclis üyesi seçiminde oylarını 194 arttırarak 23 bin 276’ya yükseltti. Alanya’nın merkez mahallelerindeki seçmenler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylamasında ise tercihini Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Muhittin Böcek’ten yana kullandı. Alanya’da merkez mahallelerinden Böcek’e 28 bin 830 oy çıktı. Cumhur İttifakı Adayı Ak Partili Menderes Türel ise bu mahallelerde 28 bin 181 seçmenin oyunu aldı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bektaş Mahallesi
CHP: 172
AK Parti: 356
Büyükhasbahçe Mahallesi
CHP: 712
AK Parti: 723
Cumhuriyet Mahallesi
CHP: 1379
AK Parti: 1051
Çarşı Mahallesi
CHP: 833
AK Parti: 759
Dinek Mahallesi
CHP: 396
AK Parti: 700
Fığla Mahallesi
CHP: 1195
AK Parti: 1090
Güllerpınarı Mahallesi
CHP: 5073
AK Parti: 4178
Hacet Mahallesi
CHP: 3181
AK Parti: 3412
Hisariçi Mahallesi
CHP: 64
AK Parti: 39
Kadıpaşa Mahallesi
CHP: 3156
AK Parti: 3285
Kızlarpınarı Mahallesi
CHP: 2891
AK Parti: 2611
Küçükhasbahçe Mahallesi
CHP: 765
AK Parti: 1113
Saray Mahallesi
CHP: 4450
AK Parti: 3519
Sugözü Mahallesi
CHP: 1305
AK Parti: 2062
Şekerhane Mahallesi
CHP: 3019
AK Parti: 2933
Tepe Mahallesi
CHP: 147
AK Parti: 231
Tophane Mahallesi
CHP: 64
AK Parti: 87
Yasirali Mahallesi
CHP: 28
AK Parti: 32
TOPLAM OY
CHP: 28.830
AK PARTİ: 28.181
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ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Bektaş Mahallesi
MHP: 373
İYİ Parti: 148
DP: 9
Diğer: 8
Büyükhasbahçe Mahallesi
MHP: 828
İYİ Parti: 564
DP: 26
Diğer: 38
Cumhuriyet Mahallesi
MHP: 1195
İYİ Parti: 1121
DP: 28
Diğer: 45
Çarşı Mahallesi
MHP: 846
İYİ Parti: 650
DP: 17
Diğer: 86
Dinek Mahallesi
MHP: 722
İYİ Parti: 365
DP: 8
Diğer: 27
Fığla Mahallesi
MHP: 1224
İYİ Parti: 975
DP: 19
Diğer: 84
Güllerpınarı Mahallesi
MHP: 4654
İYİ Parti: 4032
DP: 102
Diğer: 711
Hacet Mahallesi
MHP: 3792
İYİ Parti: 2427
DP: 116
Diğer: 392
Hisariçi Mahallesi
MHP: 65
İYİ Parti: 33
DP: 1
Diğer: 2
Kadıpaşa Mahallesi
MHP: 3656
İYİ Parti: 2555
DP: 101
Diğer: 298
Kızlarpınarı Mahallesi
MHP: 2826
İYİ Parti: 2294
DP: 68
Diğer: 247
Küçükhasbahçe Mahallesi
MHP: 1243
İYİ Parti: 603
DP: 35
Diğer: 115
Saray Mahallesi
MHP: 3936
İYİ Parti: 3638
DP: 93
Diğer: 408
Sugözü Mahallesi
MHP: 2371
İYİ Parti: 1053 –
DP: 31
Diğer: 107
Şekerhane Mahallesi
MHP: 3276
İYİ Parti: 2437
DP: 102
Diğer: 317
Tepe Mahallesi
MHP: 246
İYİ Parti: 115
DP: 9
Diğer: 8
Tophane Mahallesi
MHP: 92
İYİ Parti: 56
DP: 3
Diğer: 5
Yasirali Mahallesi
MHP: 47
İYİ Parti: 16
DP: 1
Diğer: 2
TOPLAM OY
MHP: 31.292
İYİ Parti: 23.082
DP: 769
Diğer: 2900
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BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ
Bektaş Mahallesi
MHP: 359
İYİ Parti: 147
Büyükhasbahçe Mahallesi
MHP: 798
İYİ Parti: 574
Cumhuriyet Mahallesi
MHP: 1126
İYİ Parti: 1183
Çarşı Mahallesi
MHP: 845
İYİ Parti: 658
Dinek Mahallesi
MHP: 718
İYİ Parti: 353
Fığla Mahallesi
MHP: 1209
İYİ Parti: 953
Güllerpınarı Mahallesi
MHP: 4476
İYİ Parti: 4049
Hacet Mahallesi
MHP: 3691
İYİ Parti: 2442
Hisariçi Mahallesi
MHP: 54
İYİ Parti: 44
Kadıpaşa Mahallesi
MHP: 3511
İYİ Parti: 2579
Kızlarpınarı Mahallesi
MHP: 2768
İYİ Parti: 2313
Küçükhasbahçe Mahallesi
MHP: 1203
İYİ Parti: 614
Saray Mahallesi
MHP: 3779
İYİ Parti: 3648
Sugözü Mahallesi
MHP: 2193
İYİ Parti: 1070
Şekerhane Mahallesi
MHP: 3171
İYİ Parti: 2455
Tepe Mahallesi
MHP: 236
İYİ Parti: 122
Tophane Mahallesi
MHP: 90
İYİ Parti: 58
Yasirali Mahallesi
MHP: 45
İYİ Parti: 17
TOPLAM
MHP: 30.280
İYİ Parti: 23.279Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 00:18