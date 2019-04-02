İşte Alanya'da seçimin analizi

ALANYA İlçe Seçim Kurulu'nda (İSK) oy sayımı ve sisteme yükleme çalışmaları dün de sürdü. Alanya İSK dün merkez mahallelerin resmi sonucunu açıkladı, tüm sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi. İlk resmi sonuçlara göre Alanya'nın 18 merkez mahallesinde sandık başına giden 67 bin 43 seçmenden 31 bin 292’sinin tercihi Yücel oldu.

YÜCEL MECLİSİNİ SOLLADI

SÖNMEZ ise Alanya merkezden 23 bin 82 oy aldı. Alanya Belediye Meclisi seçiminde merkezde oy kullanan 30 bin 280 seçmen MHP, 23 bin 276 seçmen ise İyi Parti’yi tercih etti. Başkanlıkta MHP'li Yücel’e oy veren 1012 seçmenin, mecliste diğer partileri tercih etmesi dikkat çekti. İyi Parti'nin meclis oyu, başkanlık oyundan 194 fazla çıktı.

BÖCEK-TÜREL BIÇAK SIRTI

BŞB Başkanlığı seçiminde merkez mahallelerde 28 bin 830 oyla Böcek önde çıktı. Türel'in oyu ise 28 bin 181 oldu. Öte yandan, Alanya genelinde 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı 88 bin 891, Millet İttifakı 71 bin 566 oy almıştı. Aradan geçen 9 ayın sonunda Cumhur'un oyu 93 bin 938’e yükselirken, Millet'in oyu 59 bin 100'e geriledi

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 01:45