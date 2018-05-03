İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler var.
KABİNENİN TAMAMI BAŞVURDU
AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu aday olmayacağını duyurmuştu.
İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AK Partili isimlerin listesi;
Mehmet Müezzinoğlu - BURSA
Burhan Kayatürk - VAN
Ekrem Erdem - İSTANBUL
Hüseyin Samani – ANTALYA
İsrafil Kışla -ARTVİN
Hüseyin Şahin - -BURSA
Ahmet Davutoğlu- KONYA
Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR
Murat Göktürk -NEVŞEHİR
Hasan Özyer – MUĞLA
Cemalettin Kani Torun- BURSA
Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL
İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR
Recep Konuk - KARAMAN
Coşkun Çakır – TOKAT
Cemil Çiçek - ANKARA
Mehmet Ali Şahin – KARABÜK
Ali Babacan – ANKARA
Beşir Atalay - VAN
Özcan Ulupınar – ZONGULDAK
Ayhan Gider - ÇANAKKALE
İsmail Kahraman - İSTANBUL
Fevzi Şanverdi - HATAY
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