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İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller

AK Parti'de İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında olduğu 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı

İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller

AK Parti'de İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında olduğu 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:30
İşte AK Parti'den adaylık başvurusu yapmayan vekiller
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24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler var.

KABİNENİN TAMAMI BAŞVURDU

AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu aday olmayacağını duyurmuştu.

İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AK Partili isimlerin listesi;

 Mehmet Müezzinoğlu - BURSA
 Burhan Kayatürk - VAN
 Ekrem Erdem - İSTANBUL
 Hüseyin Samani – ANTALYA
 İsrafil Kışla -ARTVİN
 Hüseyin Şahin - -BURSA
Ahmet Davutoğlu- KONYA
 Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR
 Murat Göktürk -NEVŞEHİR
 Hasan Özyer – MUĞLA
Cemalettin Kani Torun- BURSA
Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL
İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR
 Recep Konuk - KARAMAN
 Coşkun Çakır – TOKAT
 Cemil Çiçek - ANKARA
 Mehmet Ali Şahin – KARABÜK
 Ali Babacan – ANKARA
 Beşir Atalay - VAN
Özcan Ulupınar – ZONGULDAK
Ayhan Gider - ÇANAKKALE
İsmail Kahraman - İSTANBUL
 Fevzi Şanverdi - HATAY

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AK PartiAdaylık Başvurusuİsmail KahramanAli BabacanCemil ÇiçekAhmet Davutoğlu
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