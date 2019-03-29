İşte adım adım seçim günü rehberi!

Kimlik belgenizi unutmayın!

31 Mart günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

Oy pusulalarını alıp, kabine geçin

Birleşik oy pusulalarını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

Oy pusulası nasıl olacak?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak.

Oyunuzu kullanın ve oy pusulalarını zarfa koyun

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, oy pusulalarının üzerine mühür dışına yazı yazmayın. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Kaç tane oy pusulası olacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, 'büyükşehir belediye başkanı', 'belediye başkanı', 'belediye meclis üyeliği' ile 'muhtarlık ve ihtiyar heyeti' için oy kullanacak.

Sandığa gidin!

Oy zarfını sandığa atın.

İmzanızı mutlaka atın!

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.