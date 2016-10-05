Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İşte Adil Öksüz'ün son durağı

FETÖ imamı Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmadan önce, Kırklareli’nin sınır köyü Çeşmeköy’de, Gülenci bir şirkete ait arazinin yanındaki boş bir bağ evinde saklandığı saptandı

İşte Adil Öksüz'ün son durağı

FETÖ imamı Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmadan önce, Kırklareli’nin sınır köyü Çeşmeköy’de, Gülenci bir şirkete ait arazinin yanındaki boş bir bağ evinde saklandığı saptandı

05 Ekim 2016 Çarşamba 10:40
İşte Adil Öksüz'ün son durağı
banner404
15 Temmuz darbe girişiminin en kilit ismi olarak görülen firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaldığı son yeri SABAH buldu. Öksüz, iddiaya göre bir hafta önce Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçtı. Kaçışından önce de Kırklareli'nin sınır köylerinden Çeşmeköy'de, FETÖ'cü şirketin arazisinin hemen yanında terk edilmiş bir bağ evinde kaldı. İstanbul'da yaşayan Çeşmeköylü bir vatandaş, akrabalarının köydeki arazisiyle ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarcının ifadesine göre, sahipleri 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanan Yavaşçalar Av Spor Malzemeleri şirketi yetkilileri, 2014'te Çeşmeköy'de düşük fiyatlara arazi toplamaya başladı. 
YERDE, YAKILMIŞ GAZETE KÜLLERİ
İhbarcı, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde sık sık Adil Öksüz'ün adının geçtiğini anımsadığını söyledi. Şirket tarafından satın alınan arazinin boş olduğunu, bölgede terk edilmiş evler bulunduğunu da dile getirdi. Bunun üzerine bölgeye intikal eden kolluk güçleri, bir bağ evinde kısa süre öncesine ait yaşam izlerine rastlandı ancak kimse bulunamadı. İddiaları araştırmak üzere yola çıkan SABAH ekibi, Bulgaristan sınırındaki bu köyde birçok kişiyle görüştü. Köylülerden Mahmut Oras, civarda kalınması muhtemel 7 nokta gezdirdi. Bu yerlerden sadece bir bağ evi, yakın zamana ait yaşam belirtileri taşıyordu. Firari FETÖ imamı Adil Öksüz, iddiaya göre yurtdışına kaçmadan önce terk edilmiş haldeki bu bağ evinde kaldı. Tek odalı, birkaç metrekare büyüklüğünde, kerpiçten bağ evinde, kurulu kuzine bir soba bulunurken, birçok ev gereçlerinin yanı sıra bir de döşeği üzerinde yatak görüldü. Yerde çok yakın zamanda yakıldığı belli olan gazete külleri ve bir bidon turşu bulundu.
'EVDE IŞIK YANIYORDU'
Mahmut Oras şöyle devam etti: "Oğlum arkadaşıyla birlikte, Kurban Bayram'ından sonraki günlerde köyün su deposunun yanına çıkmış. Bu bağ evinde ışık yandığını fark etmişler. Eşim de aynı ışığı sabah ortalık aydınlanmadan önce hayvanları sağmaya indiğinde görmüş. Bunun üzerine ben de bağ evinin sahiplerini arayıp konuştum. Bana o bağ evini 2 yıl önce terk ettiklerini söylediler. Bidondaki turşunun ise kendilerinden kalmasının mümkün olmadığı bilgisini verdiler."
ÇOBAN 'GİZEMLİ' BİR YABANCI GÖRDÜ
Köy sakinlerinden çoban Mahmut B. yaşadığı bir olayı şöyle aktardı: "Kurban Bayramı'ndan sonraydı. Araziye yakın yerde, derede hayvanları otlatırken, köye sonradan gelip arazi alan Yavaşçalar şirketinden Erkan isimli kişinin yanında, daha önce tanımadığım bir kişi gördüm. Beni gördükleri için yanlarına gidip kendileriyle tokalaştım. Spor giyimli yabancı kişi benimle sadece tokalaştı. Hiçbir şey konuşmadı." Söz konusu bağ evinin hemen yanındaki araziyi satın alan Yavaşçalar A.Ş.'nin Lübnan ve Suriye'ye ihraç ettiği patlayıcıların, PKK terör örgütünün eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Kayyum atanan şirketin sahibi İsmail Yavaşça, 15 Temmuz'un ardından tutuklandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 05.10.2016 12:11
Anahtar Kelimeler:
İşte Adil Öksüzün Son DurağıFetöAdil ÖksüzBulgaristan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim