İşte Adil Öksüz'ün son durağı

15 Temmuz darbe girişiminin en kilit ismi olarak görülen firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaldığı son yeri SABAH buldu. Öksüz, iddiaya göre bir hafta önce Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçtı. Kaçışından önce de Kırklareli'nin sınır köylerinden Çeşmeköy'de, FETÖ'cü şirketin arazisinin hemen yanında terk edilmiş bir bağ evinde kaldı. İstanbul'da yaşayan Çeşmeköylü bir vatandaş, akrabalarının köydeki arazisiyle ilgili jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarcının ifadesine göre, sahipleri 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanan Yavaşçalar Av Spor Malzemeleri şirketi yetkilileri, 2014'te Çeşmeköy'de düşük fiyatlara arazi toplamaya başladı.

YERDE, YAKILMIŞ GAZETE KÜLLERİ

İhbarcı, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde sık sık Adil Öksüz'ün adının geçtiğini anımsadığını söyledi. Şirket tarafından satın alınan arazinin boş olduğunu, bölgede terk edilmiş evler bulunduğunu da dile getirdi. Bunun üzerine bölgeye intikal eden kolluk güçleri, bir bağ evinde kısa süre öncesine ait yaşam izlerine rastlandı ancak kimse bulunamadı. İddiaları araştırmak üzere yola çıkan SABAH ekibi, Bulgaristan sınırındaki bu köyde birçok kişiyle görüştü. Köylülerden Mahmut Oras, civarda kalınması muhtemel 7 nokta gezdirdi. Bu yerlerden sadece bir bağ evi, yakın zamana ait yaşam belirtileri taşıyordu. Firari FETÖ imamı Adil Öksüz, iddiaya göre yurtdışına kaçmadan önce terk edilmiş haldeki bu bağ evinde kaldı. Tek odalı, birkaç metrekare büyüklüğünde, kerpiçten bağ evinde, kurulu kuzine bir soba bulunurken, birçok ev gereçlerinin yanı sıra bir de döşeği üzerinde yatak görüldü. Yerde çok yakın zamanda yakıldığı belli olan gazete külleri ve bir bidon turşu bulundu.

'EVDE IŞIK YANIYORDU'

Mahmut Oras şöyle devam etti: "Oğlum arkadaşıyla birlikte, Kurban Bayram'ından sonraki günlerde köyün su deposunun yanına çıkmış. Bu bağ evinde ışık yandığını fark etmişler. Eşim de aynı ışığı sabah ortalık aydınlanmadan önce hayvanları sağmaya indiğinde görmüş. Bunun üzerine ben de bağ evinin sahiplerini arayıp konuştum. Bana o bağ evini 2 yıl önce terk ettiklerini söylediler. Bidondaki turşunun ise kendilerinden kalmasının mümkün olmadığı bilgisini verdiler."

ÇOBAN 'GİZEMLİ' BİR YABANCI GÖRDÜ

Köy sakinlerinden çoban Mahmut B. yaşadığı bir olayı şöyle aktardı: "Kurban Bayramı'ndan sonraydı. Araziye yakın yerde, derede hayvanları otlatırken, köye sonradan gelip arazi alan Yavaşçalar şirketinden Erkan isimli kişinin yanında, daha önce tanımadığım bir kişi gördüm. Beni gördükleri için yanlarına gidip kendileriyle tokalaştım. Spor giyimli yabancı kişi benimle sadece tokalaştı. Hiçbir şey konuşmadı." Söz konusu bağ evinin hemen yanındaki araziyi satın alan Yavaşçalar A.Ş.'nin Lübnan ve Suriye'ye ihraç ettiği patlayıcıların, PKK terör örgütünün eline geçtiği ortaya çıkmıştı. Kayyum atanan şirketin sahibi İsmail Yavaşça, 15 Temmuz'un ardından tutuklandı.

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