İşte 2 milyon adayın beklediği üniversiteye giriş sistemi

HAZİRAN ayındaki sınavın ilk günü tüm adayların girmek zorunda olduğu YGS benzeri oturum yapılacak. Bu bölüme tüm adaylar girecek. Sınavın bu aşaması adayların ortak lise müfredatından gelen sorulardan oluşacak. Sınavın ikinci günü ise alan testlerinin yer aldığı oturum olacak. Bu testleri adaylar okumak istedikleri bölümlere göre yanıtlayacak. Adayların tüm testleri yanıtlama zorunluluğu bulunmayacak. Ama bunun önünde bir engel de olmayacak.



DİL DAHİL 4 PUAN TÜRÜ

Geçen ay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki akademik yıl açılışında YÖK Başkanı, üniversite sınavlarının değişeceğini açıklamıştı. Bu değişikliğe göre yükseköğretim kurumlarına sınavsız geçiş yok. Adaylar sınava girecek. Ama mart ve haziranda olmak üzere 2 aşamalı ve toplam 5 gün süren, yani 4 aya yayılan YGS ve LYS gibi bir sınav modeli yok. Dil sınavı hariç adaylar 2 günde sınavları tamamlayacak. YGS ve LYS’de toplam 18 puan türü çıkıyordu. Yeni üniversite modelinde dil dahil 4 puan türü olması bekleniyor. Bunlar eşit ağırlık (EA) , sözel (SÖZ) ve sayısal (SAY) puanları olacak. Adaylar bu puanlarla tercih yapacak. Temel Türkçe ve temel matematik her puanda katkı sağlayacak. Bu iki ders sınavın merkezinde olacak. Ama sınav soruları tüm lise müfredatını da kapsayacak.



BARAJ VE BAŞARI SIRASINA DEVAM

Sınavlarda LYS’de olduğu gibi başarı sırası barajı sürecek. Yani tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarına getirilen baraj yeni sınav sistemine de uygulanacak. Bu yeni sınav sisteminin LYS’lerden en büyük farkı puan türlerinin alt puanları olmayacak. Örneğin LYS’de sayısal puan türünde (MF) de 4 farklı puan türü vardı. Adaylar girmek istedikleri bölümlere göre bu puan türleriyle tercih yapıyordu. Örneğin tıp ve mühendislik sayısal (MF) puanının farklı puan türlerinden öğrenci alıyordu. Hukuk ya da işletme yine eşit ağırlık (TM) puanından ama farklı türlerinden öğrenci alıyordu. Bu yeni sistemde ise aynı puandan öğrenci alacak.