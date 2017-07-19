İşte 10 soruda yeni kabinenin şifreleri

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı. 15 bakan aynı görevde kaldı, 6 yeni bakan kabineye girdi, 5 bakanın görev yeri değişti.

1-YENİ KABİNE HANGİ İSİMLERDEN OLUŞTU?

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

2- HANGİ İSİMLER KABİNEYE YENİ GİRDİ?

Hakan Çavuşoğlu (Başbakan Yardımcısı), Abdülhamit Gül (Adalet Bakanı), Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Osman Aşkın Bak (Gençlik ve Spor Bakanı), Ahmet Eşref Fakıbaba (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Ahmet Demircan (Sağlık Bakanı)

3- HANGİ BAKANLARIN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ?

Bekir Bozdağ (Başbakan Yardımcısı), Fikri Işık (Başbakan Yardımcısı), Recep Akdağ (Başbakan Yardımcısı), Nurettin Canikli (Milli Savunma Bakanı), Numan Kurtulmuş (Kültür ve Turizm Bakanı)

4- HANGİ BAKANLAR KABİNE DIŞINDA KALDI?

Yıldırım Tuğrul Türkeş (Başbakan Yardımcısı), Veysi Kaynak (Başbakan Yardımcısı), Akif Çağatay Kılıç (Gençlik ve Spor Bakanı), Faruk Çelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı), Nabi Avcı (Kültür ve Turizm Bakanı), Mehmet Müezzinoğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

5- YENİ KABİNEDE KAÇ KADIN BAKAN GÖREV ALDI?

Yeni kabinede, Fatma Betül Sayan Kaya (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı) ve kabineye yeni giren Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) ile birlikte 2 kadın bakan yer aldı.

6- YENİ KABİNENİN EN GENCİ VE EN YAŞLISI HANGİ İSİMLER?

Kabinenin en genç ismi 1979 doğumlu, 38 yaşındaki, Jülide Sarıeroğlu (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) olurken, 1948 doğumlu Veysel Eroğlu (Orman ve Şu İşleri Bakanı) en yaşlı isim oldu.

7- YENİ KABİNEDEKİ BÖLGESEL DAĞILIM NASIL OLDU?

İstanbul (3), Gaziantep (2), İzmir, Yozgat, Kocaeli, Erzurum, Bursa, Adana, Düzce, Ankara, Kayseri, Antalya, Denizli, Şanlıurfa, Malatya, Trabzon, Mersin, Ordu, Bayburt, Sivas, Giresun, Afyonkarahisar, Samsun, Kars. İstanbul'un 3 bakan çıkardığı tabloda, Marmara Bölgesi bu anlamda ağırlık kazanıyor.

8- YENİ KABİNENİN EN KIDEMLİ İSMİ KİM?

Veysel Eroğlu (Orman ve Şu İşleri Bakanı) 6 dönem kabinede yer alarak en kıdemli isim.

9- YENİ KABİNEDE EKONOMİ YÖNETİMİ KİMLERDEN OLUŞTU?

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

10- 65. HÜKÜMETİN İLK REVİZYONUNDA NE OLMUŞTU?

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet, ikinci revziyonunu yapmış oldu. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı'ndan istifa eden Efkan Ala'nın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu getirilmişti. Soylu'dan boşalan koltuğa ise Mehmet Müezzinoğlu atanmıştı.

"BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR, BİR KAN DEĞİŞİMİDİR"

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğe ilişkin, "Ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Ama bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir ve Bakanlar Kurulunda zaman zaman bir yeni değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda bunlar yapılır." dedi.