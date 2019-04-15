‘İstanbul’u vermemek için delil yaratmaya çalışıyorlar’

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Durum çok net. Büyükçekmece'de, İstanbul genelinde seçimi iptal ettirmek için AKP ve MHP delil toplamaya çalışıyor. Böyle bir delil olmadığından, aslında delil yaratmak için zaman kazanıyorlar. Maltepe bunun için araç haline getirilmiş durumda.” dedi.

KISITLI SEÇMEN İDDİASI

Kendilerine gelen duyumların, AKP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kulllanması üzerinden seçimi iptal ettirmek için bir çaba içinde olduğunu kaydeden Kavuncu, “YSK'nın daha önceki seçim iptal kararları ya çok bariz oy çalma gibi somut olaylara dayandırılmış ya da zihni engelli, askerlik görevini yerine getirenler gibi oy kullanma kısıtı olan seçmenlerin oy kullandığının belirlenmesi üzerine alınmış. İstanbul'da bir oy çalma olmadığı için duyum ve tahminlerimiz AKP'nin iptal başvurusunu kısıtlı seçmen başvurusu üzerine yapacağı üzerine” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ SÜREKLİ NÖBETTE

İYİ Parti'nin seçim sürecinin başından itibaren sadece Maltepe değil tüm ilçe seçim kurullarında oy pusulalarının korunması için nöbette olduğunu vurgulayan Kavuncu “AKP'nin olası seçim iptali başvurusuna karşı sadece Maltepe'de değil tüm ilçe seçim kurullarında toplanan oyların korunması hayati öneme sahip. Biz İYİ Parti olarak Maltepe gibi aday göstermediğimiz yerlerde ilçe seçim kuruluna girememekte dışarda oyların koruması için nöbete devam ediyoruz ve edeceğiz ” diye konuştu.

“YORUM BİLE YAPAMIYORUM”

Kendisi de eski bir hakim olan, İYİ Parti Antalya milletvekili Feridun Bahşi ise “Herhangi bir konuda yorum yapmak için yasalar kurallar ve geleneksel içtihatlara bakılması gerekir. Şu ana kadar Maltepe ve İstanbul'da olanlar ne kurala ne yasaya ne de yerleşmiş içtihata uymuyor. Böyle bir ortamda neye dayanarak yorum yapacaksınız? Ne yasa ne hukuk ne adalet ne de yargı var ortada. Dolayısıyla yorum bile yapamıyoruz. Tek yapabildiğimiz, alınacak hukuk dışı kararlara karşı itiraz etmek.” dedi.