İstanbul’daki oy sayımlarında son durum

İşte “AKP’nin itirazları üzerine yeniden sayılan sandıklarda CHP oyunu arttırıyor” diyen CHP Milletvekili Karabat'ın verdiği bilgiler;

Ümraniye‘de sayımına karar verilen 1424 sandığın 620’si sayıldı. Buna göre AKP’nin oyu 167 artarken CHP’nin oyu 42 arttı.

Kartal’da yeniden sayılan 28 sandıkta CHP oyları 13 artarken, AKP’ye fazladan yazılan 30 oy silindi. Böylece Kartal’da 43 oy Ekrem İmamoğlu’nun lehine değişmiş oldu.

Başakşehir’de AKP’nin itirazı üzerine sayılan 95 sandıkta AKP oyları 10 adet artarken, CHP oyları 8 arttı.

Bayrampaşa‘da 295 sandığın yeniden sayılmasına karar verildi. İlk elde sayılan 4 sandıkta AKP oyları 4 CHP oyları ise 2 arttı.

Çekmeköy‘de oyların tümü sayılıyor Sayılan 20 sandıkta CHP oyları 2 adet artarken AKP oylarında değişiklik olmadı.

Beykoz’da tekrar sayılan 30 sandıkta CHP’nin oyu 3 artarken, AKP’nin oyu 2 arttı.

Şile'de 115 sandık sayıldı CHP’nin oyu 8 adet arttı.AKPnin oyu ise değişmedi

Adalar'da tüm sandıklar sayıldı. AKP’nin oy artışı 5 (beş)

Bağcılar‘da itiraz edilip sayılan 50 sandıkta herhangi bir değişiklik olmadı.

“AKP’NİN İTİRAZLARI REDDEDİLDİ”

Özgür Karabat'ın verdiği bilgiye göre; Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Beşiktaş, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Güngören ve Küçükçekmece İlçe Seçim Kurulu bu ilçelerde AKP’nin itirazlarını reddetti. Bu ilçelerde tekrar sayım yapılmayacak.

YSK’NIN VERİLERİNDE FARK HİÇ 20 BİN ALTINA DÜŞMEDİ

AKP’nin itirazı üzerine İstanbul’un 17 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılırken Yüksek Seçim Kurulu'nun sisteminde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark 20 binin altına hiç düşmedi.

Saat 14:14 itibariyle de Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerinde durum şöyle:

Ekrem İmamoğlu : 4.170.989

Binali Yıldırım : 4.150.302

Fark: 20.687