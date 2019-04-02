İstanbul’da oyların yeniden sayımı durduruldu

İstanbul’da AKP’nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru sonrası CHP’den hamle geldi ve önemli bir karar alınarak sayım durduruldu. Bu karar ile Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye gibi ilçelerde başlatılan yeniden sayım işlemine son verildi

İstanbul’da oyların yeniden sayımı durduruldu
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CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından İl Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçe seçim kurullarının aldığı yeniden sayım kararlarına itiraz edildi. Geçersiz oyların yeniden sayılması için AKP'nin yaptığı başvurunun kabulünün hukuka aykırı olduğu ve durdurulması talep edildi.

İstanbul il Seçim Kurulu da yaptığı inceleme üzerine kesinleşmiş karar olmadan sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına karar verdi. İstanbul il Seçim Kurulu “Hukuka aykırı olarak başlatılan incelemenin durdurulmasını” benimsedi.

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