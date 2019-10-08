İstanbul’da 5 ilçede 6 okul binası boşaltılıyor
İstanbul'da 5 ilçede 6 okul binasında ileri deprem tetkikleri için boşaltma kararı alındı. Öğrenciler misafir okullarda eğitime devam edecek.
GÜNDEM 08.10.2019, 15:32
İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 6 ilçede bulunan 10 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
Taşınacak yerler arasında Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de var.
İŞTE BOŞALTILACAK OKULLAR:
BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu
BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
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