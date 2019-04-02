İstanbul’da 4 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul’da 3 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Beykoz, Fatih, Şile ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi.

İstanbul’da 4 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak
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İSTANBUL'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 3 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi. Bu bağlamda Şile İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bilindiği gibi Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354, Çekmeköy'de 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

39 İLÇEDE İTİRAZ VAR

Bilindiği gibi 39 ilçede itiraz söz konusu. İlçelerden gelen ilk yeniden sayım kararları Beykoz, Fatih ve Çekmeköy oldu. Sayımlar tüm partilerin görevlilerinin huzurunda yeniden yapılacak. 

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