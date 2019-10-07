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İstanbul yine sallandı! İşte depremin büyüklüğü

Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNDEM 07.10.2019, 10:36
İstanbul yine sallandı! İşte depremin büyüklüğü
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KANDİLLİ Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 09.46'da merkez üssü Silivri açıkları olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7.5 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

#İstanbul #deprem #kandilli rasathanesi
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