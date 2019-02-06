İstanbul Valisi'nden çöken binayla ilgili dehşete düşüren açıklama!

İSTANBUL'un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken binayla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: 'Bu olay bizi çok derin üzdü. Bizim bu enkazın altında yaralılarımız inşallah onlara ulaşmak için ekiplerimiz çalışıyor. Buradaki arama kurtarma çalışmasının sessiz bir ortamda yapılabilmesi için vatandaşlarımızın bize yardımcı olması lazım. Ekiplerimize zorluk çıkarılmamasını kendilerinden rica ediyorum. Kesintisiz bu çalışmayı yapacağız. Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin +7olduğu ve 43 vatandaşımızın buraya kayıtlı olduğu söylendi. 3 katın iskansız olduğunu öğrendik. Şu an odaklandığımız bir konu var can. Onları bir an önce oradan almamız gerekiyor. Kartal Belediye Başkanımız işletme ruhsatı olmayan bir tekstil atölyesi olduğunu söyledi. Dakikalar saniyeler bizim için çok önemli.'