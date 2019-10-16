İstanbul'un göbeğinde CHP ilçe başkanlığını işgal ettiler
Son dönemlerde tartışmaların odağında yer alan CHP Şişli İlçe Başkanlığı, kendilerine Gençliğin Devrimci Güçleri ismini veren grup tarafından işgal edildi.
GEÇTİĞİMİZ günlerde Canan Kaftancıoğlu tarafından kayyum atandığı iddiaları ile gündeme gelen CHP Şişli İlçe Başkanlığı, kendilerine Gençliğin Devrimci Güçleri ismini veren bir grup tarafından işgal edildi.
BİNAYA PANKART ASTILAR
Suriye'nin kuzeyinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren CHP'ye tepki gösteren grup üyeleri, CHP Şişli İlçe Başkanlığı binasına "Bu işgal AKP'yi kurtarma operasyonudur işgale dur de" yazılı pankart astı.
CHP ŞİŞLİ ÖRGÜTÜNE KAYYUM İDDİASI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığındaki CHP İl Yönetim Kurulu'nun, dün gece geç saatlerde gerçekleştirilen toplantının ardından, oy birliği ile CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulunu görevden alarak kayyum atadığı söylenmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, konuyla ilgili olarak habere konu olan bir tweet'i alıntılayarak "Gazetecilik değil. Doğruluğu araştırılmadan copy-paste habercilik yapıldığı doğrudur ancak gazetecilik yaptığına inandığım, inanmak istediğim Bir Gün gazetesinin de bunu yapmış olması gazetecilik adına üzücüdür" diyerek tepki göstermişti.
Kaftancıoğlu'nun tepkisinin ardından Bir Gün gazetesine açıklamalarda bulunan CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ise iddiaların doğru olduğunu söylemişti. Çelik, "Alınan karar bize dün akşam iletildi. Hak ettiğimiz bir şey değildi." şeklinde konuşmuştu.
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