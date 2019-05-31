İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan Uber yorumu

UBER, bugün itibarıyla İstanbul'daki UberXL faaliyetleri durdurduğunu, sarı taksi ve turkuaz taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğini açıkladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, gelinen noktanın çok çok önceden uyardıkları korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcı olduğunu söyledi. Aksu, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir. Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu dikmekten farksız. Nitekim sonucunu hep birlikte gördük, görüyoruz" ifadelerini kullandı. Aksu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Uber'in korsan olduğunu vurgulayarak haklı olduklarına değindiğini belirterek, şunları söyledi: "Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık 6 yıldır taksicilik mesleğinin üzerine bir karabasan gibi çöken, yasaları hiçe sayan, ülkemiz ekonomisine hiçbir katkısı bulunmayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukuki bir mücadele yürütüyoruz. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, taksiciler olarak bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz."