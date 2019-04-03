İSTANBUL İl Seçim Kurulu, CHP'nin 7 ilçede "yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına" ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti. YSK ise kararı görüşmek üzere 23.30 sıralarında olağanüstü toplandı.
İstanbul İl Seçim Kurulu olağanüstü toplandı
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin 7 ilçede "yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına" ilişkin talebini kabul ederek, söz konusu bölgelerde sayıma başlanmış ise sayımın tedbiren durdurulmasına hükmetti. YSK ise kararı görüşmek üzere 23.30 sıralarında olağanüstü toplandı