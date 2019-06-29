İstanbul Havalimanı’nın yapım hikayesi kitap oldu

İSTANBUL Havalimanı’nın kitabı 'Hayaldi Gerçek Oldu' ismiyle okuyucu ile buluştu. İstanbul Havalimanı’nın geçmişten günümüze tüm süreçlerinin hikâyesinin anlatıldığı kitapta, bu sürece yakından tanıklık etmiş ve yön vermiş kişilerin anlatımlarına da yer veriliyor, inşaat sürecindeki her detay tek tek anlatılıyor. Okuyucular prestij kitaba internet üzerinden de ulaşabilecek. e-kitap olarak https://www.igairport.com/hayaldi-gercek-oldu-e-kitap adresinden okunabilen kitap, hem İngilizce hem de Türkçe diliyle okuyucuların karşısına çıkıyor.