banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

İstanbul'daki selde ölen 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Unkapanı alt geçidini basan yağmur sularında hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın gerçek adının Sezai Güdek olduğu açıklandı.

GÜNDEM 19.08.2019, 14:13 Melike Temir
İstanbul'daki selde ölen 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu
banner404

İSTANBUL'daki sağanak sırasında su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu. İstanbul'da 17 Ağustos'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Su ile dolan Unkapanı alt geçidinde uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği 'Cici Baba' lakaplı şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı.Polis, Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Ordu doğumlu 59 yaşındaki Sezai Güdek'e ait olduğunu belirledi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi, ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.

#İstanbul #Cici Baba #unkapanı #Sezai Güdek
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545