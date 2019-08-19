İstanbul'daki selde ölen 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

İSTANBUL'daki sağanak sırasında su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belli oldu. İstanbul'da 17 Ağustos'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok iş yerini ve bazı alt geçitleri su basmıştı. Su ile dolan Unkapanı alt geçidinde uzun zamandır yaşayan ve adının kimsenin bilmediği 'Cici Baba' lakaplı şahsın cansız bedenine ulaşılmıştı.Polis, Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Ordu doğumlu 59 yaşındaki Sezai Güdek'e ait olduğunu belirledi. Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınan Güdek'in cenazesi, ailesi tarafından Ordu'ya götürülecek.