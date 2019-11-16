İstanbul'daki arsa İzmir'i karıştırdı
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı son birleşiminde İstanbul Beyoğlu'nda mülkiyeti Büyükşehir'e ait olduğu ileri sürülen arazinin satışı, AK Partili Meclis üyeleri ile CHP'li üyeleri karşı karşıya getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısının son oturumunu, Başkanvekili Mustafa Özuslu yönetti.
Toplantıda şiddet mağduru kadınlara yönelik güçlendirme ve farkındalık yaratmak için İzmir Barosu ile ortak hizmet protokolü imzalanmadı konusu, bir süre meclis üyeleri arasında tartışıldı. CHP'nin önergeyi Plan Bütçe, Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği komisyonlarına gönderilmesini önerisine, AK Parti'den itiraz geldi.
AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, önergenin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna gönderilmesini istemediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Ne olduğu belli olmayan bir komisyon. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de kadın erkek eşitliği komisyonu olarak yer alıyor. Burada erkeğe mi kadına mı şiddet belli değil! Böyle bir komisyonu biz AK Parti Grubu olarak, başkanımız söyleyecektir, ben şahsen yok hükmünde görüyorum."
Bunun üzerine oylama yapıldı. CHP, önergenin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna da gönderilmesi için kabul oyu verirken, AK Parti ise reddetti. Karar, oy çokluğu ile kabul edildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ileri sürülen arsanın satışı da, oturumda gündeme geldi.
AK Partili üyeler, komisyonlardan geçen satış kararına karşı çıktı.
Konuya dair açıklama yapan Hüsnü Boztepe, "İzmiri 15 yıl boyunca yöneten Aziz Kocaoğlunun görev yaptığı döneme ilişkin, Sayın Aziz Kocaoğlu'nun yer sattığını ben pek hatırlamıyorum. Biz geldik, şu son 6-7 aydır herhalde Seferihisar'dan kalma bir alışkanlık olacak ki neyimiz var neyimiz yok satılmaya başlandı. Bunlarla beraber şatoyu da satalım o zaman, ki oranın da satılmaması gerekiyor. Örnek olsun diye söyledim" dedi.
Arazinin satışı, mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.
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