İstanbul'da yaşanan skandal olay sonrası İmamoğlu harekete geçti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun ailesini ziyaret etti. İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Ben süreci takip edeceğim. Bu anınızı sizinle paylaşmak istedim. Yanınızdayız. Çocuklarımızın yanındayız. Cumartesi buraya başkanlarımı yollayacağım." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN KILINA ZARAR GELSİN İSTEMİYORUZ"

Evin önünde toplanan kalabalığa da seslenen İmamoğlu'nun, "Çocuklarımızın kılına zarar gelsin istemiyoruz. Çocuklarımızı eğitimle buluşturmalıyız. Kütüphanelerle buluşturmalıyız" sözlerine vatandaşlar, "Parka bile gönderemiyoruz" diyerek karşılık verdi. İmamoğlu da "Biliyorum hepsini çözeceğiz" dedi. Çevrede bulunanlar İmamoğlu'na "Size güveniyoruz başkanım" diyerek destek verdi