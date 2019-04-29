İstanbul'da yakalanan BAE casusu, Silivri'de intihar etti

MİT tarafından yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri casuslarından biri Silivri cezaevinde intihar etti.

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, Silivri'de intihar etti
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GEÇTİĞİMİZ günlerde İstanbul'da yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf eden iki casustan birinin tutulduğu Silivri Cezaevi'nde intihar ettiğini öğrenildi. İki casus geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyeti ve MİT'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanmış ve Emniyet'teki sorgularında Birleşik Arap Emirlikleri adına çalıştıklarını itiraf etmişlerdi. 

ÇOK SAYIDA KİŞİYLE GÖRÜŞTÜKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

İki istihbaratçının Ankara ve İstanbul'da içerisinde bulundukları yoğun telefon ve görüşme trafiğinin dikkat çekmesi üzerine teknik ve fiziki takip inceleye alındıkları ifade edilmiş, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan takipler sonucunda iki istihbaratçının Ankara, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda kişiyle görüştükleri tespit edilmişti.

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