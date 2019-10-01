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İstanbul'da ortaya çıkan bu görüntüden İmamoğlu'nu sorumlu tuttu

Altunizade'deki metrobüs kuyruğundan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan Melih Gökçek, "İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" dedi.

GÜNDEM 30.09.2019, 12:37
İstanbul'da ortaya çıkan bu görüntüden İmamoğlu'nu sorumlu tuttu
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ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan uzun insan kuyruğuna ilişkin görselleri sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"DERS OLSUN İNŞALLAH"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayılarını azalttığını belirten Gökçek, "Kuyruğu görüyor musunuz? İçimden oh olsun demek geliyor ama diyemiyorum. Ders olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Gökçek'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

YOĞUNLUK NEDENİYLE UZUN SÜRE BEKLEDİLER

Özellikle Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarındaki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli, peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.

ÖZELLİKLE PAZARTESİ GÜNÜ YOĞUNLUK FAZLA

Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

#Altunizade #İstanbul #Ekrem İmamoğlu #Melih Gökçek
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