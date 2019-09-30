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İstanbul'da korkutan olay!

Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü

GÜNDEM 29.09.2019, 16:41
İstanbul'da korkutan olay!
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BEŞİKTAŞ Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.

#Ortaköy #İstanbul #kumpirciler
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