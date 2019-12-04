İstanbul'da korku dolu anlar! Onlarca yolcuyu taşıyan minibüs alev aldı
İstanbul Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
GÜNDEM 04.12.2019, 12:00
İSTANBUL Arnavutköy'de yolcu taşıyan bir minibüs bir anda alev alarak cayır cayır yandı. İçerisi tıklım tıklım yolcu dolu olan minibüsün şoförünün uyarısı üzerine yolcular tahliye edilirken, alevlerin sardığı minibüs kullanılamaz hale geldi.Yaralı veya can kaybı bildirimi henüz yapılmamışken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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