İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 62'si sayıldı! İşte son durum

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin son paylaştığı YSK verilerine göre, İstanbul'un resmi olmayan sonuçlara göre başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 bin 941 oy farkla önde gidiyor.

GEÇERSİZ OYLARIN YÜZDE 62'Sİ SAYILDI

AK Parti'nin itirazı ile başlayan İstanbul'daki oyların yeniden sayılma işlemi devam ediyor. Geçersiz oyların yüzde 62'si sayıldı. İmamoğlu'nun oyu 4 milyon 171 bin 491'e, Yıldırım'ın oyu ise 4 milyon 153 bin 550'ye yükseldi. Saat 22:20 itibariyle Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı ise 17 bin 941 oldu.