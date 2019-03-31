İstanbul'da fark kapanıyor

2019 yerel seçimlerinde birbirinden ilginç sonuçlar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da açılan sandık oranı yüzde 90 olsa bile oy deposu olan ve CHP'nin açık ara önde olduğu ilçelerde sandıklar açılmaya devam ettikçe farkın kapanmaya başladığı görülüyor.

İstanbul'da fark kapanıyor
banner404

İSTANBUL'DA birçok ilçede oyların sayımı devam ediyor. Oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul’da Binali Yıldırım çok az bir farkla seçim yarışını önde götürüyor. Ancak açılan sandıklara bakıldığında henüz kalabalık ve CHP’nin kalesi durumunda olan ilçelerin sandıklarının açılma oranının az olduğu görülüyor. Özellikle bir süredir İstanbul oy oranlarında bilgi akışının durmasının ardından 31 Mart seçim sonuçlarına göre kim kazanacak merak ediliyor.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı İstanbul’da 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu. İstanbul’da saatlerin 17.00’yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. İşte İstanbul seçim sonuçlarını merak edenler için oy oranları…

O ilçelerin bazıları şöyle;

Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Ataşehir…

İşte İstanbul’da son durum:

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAY    PARTİ    ALDIĞI TOPLAM OY    OY ORANI
Binali Yıldırım     AK Parti AK Parti    3.913.545    % 49,26
Ekrem İmamoğlu     CHP CHP    3.826.578    % 48,16
Necdet Gökçınar     Saadet Partisi Saadet Partisi    98.046    % 1,23
 Diğer Diğer    60.812    % 0,77
 DSP DSP    37.949    % 0,48
 Vatan Partisi Vatan Partisi    2.563    % 0,03
 BTP BTP    2.283    % 0,03
 DP DP    1.705    % 0,02
 TKP TKP    935    % 0,01
 ÖZGE AKMAN
 ÖZGE AKMAN    161    % 0,00
 DOĞAN DUMAN
 DOĞAN DUMAN    149    % 0,00
 AYSEL TEKEREK
 AYSEL TEKEREK    107    % 0,00
 LÜTFÜ YILMAZ
 LÜTFÜ YILMAZ    64    % 0,00
 MEHMET YILDIZ
 MEHMET YILDIZ    45    % 0,00
 VEDAT ÖZTÜRK
 VEDAT ÖZTÜRK    39    % 0,00
 MUHAMMET ALİ CANCA
 MUHAMMET ALİ CANCA    37    % 0,00
 GÜLDES ÖNKOYUN
 GÜLDES ÖNKOYUN    36    % 0,00
 AHMET ÇÖRDÜK
 AHMET ÇÖRDÜK    34    % 0,00
 ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
 ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL    30    % 0,00
 ALİ RIZA KANSIZ
 ALİ RIZA KANSIZ    29    % 0,00
 DURSUNALİ BACIOĞLU
 DURSUNALİ BACIOĞLU    29    % 0,00
 HÜSEYİN KARABULUT
 HÜSEYİN KARABULUT    29    % 0,00
 FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
 FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU    25    % 0,00
 HASAN ATASOY TORUN
 HASAN ATASOY TORUN    22    % 0,00
 MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
 MEMET ALİ AYDOĞMUŞ    22    % 0,00
 BURHAN EROL
 BURHAN EROL    20    % 0,00
 HAZER ORUÇ KAYA
 HAZER ORUÇ KAYA    20    % 0,00
 HALEF ALP
 HALEF ALP    11    % 0,00
 BURAK KADIOĞLU
 BURAK KADIOĞLU    10    % 0,00
 ABDULCELİL GÜLAP
 ABDULCELİL GÜLAP    9    % 0,00
 SEÇKİN İLKER
 SEÇKİN İLKER    9    % 0,00
 ORUÇ KARACIK
 ORUÇ KARACIK    5    % 0,00
 MEHMET CELAL BAYKARA
 MEHMET CELAL BAYKARA    2    % 0,00
İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE SEÇİM SONUÇLARI

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Erdoğan'ın sandığından birinci çıkan belli...
Erdoğan'ın sandığından birinci çıkan belli...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479