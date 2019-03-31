İstanbul'da fark kapanıyor

İSTANBUL'DA birçok ilçede oyların sayımı devam ediyor. Oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul’da Binali Yıldırım çok az bir farkla seçim yarışını önde götürüyor. Ancak açılan sandıklara bakıldığında henüz kalabalık ve CHP’nin kalesi durumunda olan ilçelerin sandıklarının açılma oranının az olduğu görülüyor. Özellikle bir süredir İstanbul oy oranlarında bilgi akışının durmasının ardından 31 Mart seçim sonuçlarına göre kim kazanacak merak ediliyor.

10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı İstanbul’da 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu. İstanbul’da saatlerin 17.00’yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. İşte İstanbul seçim sonuçlarını merak edenler için oy oranları…

O ilçelerin bazıları şöyle;

Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Ataşehir…

İşte İstanbul’da son durum:

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları

ADAY PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI

Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 3.913.545 % 49,26

Ekrem İmamoğlu CHP CHP 3.826.578 % 48,16

Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 98.046 % 1,23

Diğer Diğer 60.812 % 0,77

DSP DSP 37.949 % 0,48

Vatan Partisi Vatan Partisi 2.563 % 0,03

BTP BTP 2.283 % 0,03

DP DP 1.705 % 0,02

TKP TKP 935 % 0,01

ÖZGE AKMAN

ÖZGE AKMAN 161 % 0,00

DOĞAN DUMAN

DOĞAN DUMAN 149 % 0,00

AYSEL TEKEREK

AYSEL TEKEREK 107 % 0,00

LÜTFÜ YILMAZ

LÜTFÜ YILMAZ 64 % 0,00

MEHMET YILDIZ

MEHMET YILDIZ 45 % 0,00

VEDAT ÖZTÜRK

VEDAT ÖZTÜRK 39 % 0,00

MUHAMMET ALİ CANCA

MUHAMMET ALİ CANCA 37 % 0,00

GÜLDES ÖNKOYUN

GÜLDES ÖNKOYUN 36 % 0,00

AHMET ÇÖRDÜK

AHMET ÇÖRDÜK 34 % 0,00

ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL

ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 30 % 0,00

ALİ RIZA KANSIZ

ALİ RIZA KANSIZ 29 % 0,00

DURSUNALİ BACIOĞLU

DURSUNALİ BACIOĞLU 29 % 0,00

HÜSEYİN KARABULUT

HÜSEYİN KARABULUT 29 % 0,00

FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU

FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 25 % 0,00

HASAN ATASOY TORUN

HASAN ATASOY TORUN 22 % 0,00

MEMET ALİ AYDOĞMUŞ

MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 22 % 0,00

BURHAN EROL

BURHAN EROL 20 % 0,00

HAZER ORUÇ KAYA

HAZER ORUÇ KAYA 20 % 0,00

HALEF ALP

HALEF ALP 11 % 0,00

BURAK KADIOĞLU

BURAK KADIOĞLU 10 % 0,00

ABDULCELİL GÜLAP

ABDULCELİL GÜLAP 9 % 0,00

SEÇKİN İLKER

SEÇKİN İLKER 9 % 0,00

ORUÇ KARACIK

ORUÇ KARACIK 5 % 0,00

MEHMET CELAL BAYKARA

MEHMET CELAL BAYKARA 2 % 0,00

İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE SEÇİM SONUÇLARI