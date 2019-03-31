İstanbul'da fark kapanıyor

İSTANBUL'DA birçok ilçede oyların sayımı devam ediyor. Oy oranlarının çok yakın olduğu İstanbul’da Binali Yıldırım çok az bir farkla seçim yarışını önde götürüyor. Ancak açılan sandıklara bakıldığında henüz kalabalık ve CHP’nin kalesi durumunda olan ilçelerin sandıklarının açılma oranının az olduğu görülüyor. Özellikle bir süredir İstanbul oy oranlarında bilgi akışının durmasının ardından 31 Mart seçim sonuçlarına göre kim kazanacak merak ediliyor.
10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı İstanbul’da 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu. İstanbul’da saatlerin 17.00’yi göstermesiyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. İşte İstanbul seçim sonuçlarını merak edenler için oy oranları…
O ilçelerin bazıları şöyle;
Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy ve Ataşehir…
İşte İstanbul’da son durum:
İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAY PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 3.913.545 % 49,26
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 3.826.578 % 48,16
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 98.046 % 1,23
Diğer Diğer 60.812 % 0,77
DSP DSP 37.949 % 0,48
Vatan Partisi Vatan Partisi 2.563 % 0,03
BTP BTP 2.283 % 0,03
DP DP 1.705 % 0,02
TKP TKP 935 % 0,01
ÖZGE AKMAN
ÖZGE AKMAN 161 % 0,00
DOĞAN DUMAN
DOĞAN DUMAN 149 % 0,00
AYSEL TEKEREK
AYSEL TEKEREK 107 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ
LÜTFÜ YILMAZ 64 % 0,00
MEHMET YILDIZ
MEHMET YILDIZ 45 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK
VEDAT ÖZTÜRK 39 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA
MUHAMMET ALİ CANCA 37 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN
GÜLDES ÖNKOYUN 36 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK
AHMET ÇÖRDÜK 34 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 30 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ
ALİ RIZA KANSIZ 29 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU
DURSUNALİ BACIOĞLU 29 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT
HÜSEYİN KARABULUT 29 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 25 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN
HASAN ATASOY TORUN 22 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 22 % 0,00
BURHAN EROL
BURHAN EROL 20 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA
HAZER ORUÇ KAYA 20 % 0,00
HALEF ALP
HALEF ALP 11 % 0,00
BURAK KADIOĞLU
BURAK KADIOĞLU 10 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP
ABDULCELİL GÜLAP 9 % 0,00
SEÇKİN İLKER
SEÇKİN İLKER 9 % 0,00
ORUÇ KARACIK
ORUÇ KARACIK 5 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA
MEHMET CELAL BAYKARA 2 % 0,00
İSTANBUL’UN İLÇELERİNDE SEÇİM SONUÇLARI