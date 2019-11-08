İstanbul'da çakar denetimi
Ambulans, itfaiye ve devletin üst protokolünde bulunan araçlar dışında çakar kullanımı 1 Kasım itibarıyla tamamen yasaklandı. Yasağın üzerinden 5 gün geçti. İstanbul'da dün akşam yapılan denetimlerde yetkisiz çakar kullanan araca rastlanılmadı.
GÜNDEM 08.11.2019, 10:33
İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O-1 Güney Yan Yol, Beşiktaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımında denetim yaptı. Kesilen cezalar ve uyarıların yetkisiz çakar kullanımının önünü geçtiği görüldü.Ekipler tarafından denetlenen araçların hepsinde çakar kullanma izni bulunduğu için hiçbir cezai işlem uygulanmadı.Çakar kullanma yetkisi ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde devletin en üst protokolünde bulunan araçlara ait.
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|-2
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|P
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|11
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|22
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