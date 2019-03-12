İstanbul'da ByLock operasyonu: 102 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da ByLock operasyonu: 102 gözaltı kararı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcılarına yönelik çalışma sürüyor. Bu kapsamda savcılık, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen farklı meslek gruplarından 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar İstanbul'da 33, İstanbul dışında 12 olmak üzere 45 şüpheliyi yakaladı. Diğer şüphelileri arama çalışması devam ediyor. Ayrıca şüpheliler hakkında hakimlikçe arama ve el koyma kararının da verildiği öğrenildi.

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