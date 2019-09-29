banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü! Ekipler olay yerinde

İstanbul Şişli'de bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜNDEM 27.09.2019, 10:43 27.09.2019, 11:48
İstanbul'da bir binanın balkonu çöktü! Ekipler olay yerinde
banner404

ŞİŞLİ Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AVCILAR'DA 2 BİNA MÜHÜRLENDİ

Avcılar'da depremde hasar gören ve dün akşam saatlerinde tahliye edilen 2 bina mühürlendi. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta da deprem nedeniyle binalarda hasar oluştu. Dün akşam saatlerinde hasarlı olduğu tespit edilen ve tahliye edilen 2 bina bugün mühürlendi. Binaların çevresine yetkililer tarafından şerit çekildiği görüldü. Vatandaşların binalara girişlerine hiçbir şekilde izin verilmiyor.

#Fulya Mahallesi #Şişli #İstanbul
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:44
Öğle 12:53
İkindi 16:14
Akşam 18:51
Yatsı 20:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Galatasaray 6 9
6. Başakşehir 6 8
7. Denizlispor 6 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Kasımpaşa 6 7
11. Trabzonspor 5 6
12. Konyaspor 5 6
13. Beşiktaş 5 5
14. Göztepe 5 5
15. Antalyaspor 5 5
16. Ankaragücü 5 5
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Bursaspor 6 12
2. Ümraniye 6 11
3. Akhisar Bld.Spor 5 10
4. Keçiörengücü 6 10
5. Adana Demirspor 5 9
6. Fatih Karagümrük 5 9
7. İstanbulspor 6 9
8. Altay 6 9
9. Hatayspor 5 8
10. Balıkesirspor 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. West Ham 7 12
4. Tottenham 7 11
5. Leicester City 6 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 6 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Betis 7 8
11. Getafe 7 7
12. Levante 6 7
13. Osasuna 6 7
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545