İstanbul Adalet Sarayı'nda büyük panik! Bir kişi intihar etti

İSTANBUL Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi adliyenin üst katlarındaki korkuluklardan aşağıya atladı. Edinilen bilgiye göre intihar eden kişinin vefat ettiği öğrenildi. Zemine düşen kişiye adliyedeki sağlık personelleri müdahale etti. Polis ve güvenlik görevlileri çevre güvenlik önlemleri aldı. Edinilen bilgiye göre intihar eden kişinin 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenildi.