İşsizlik yüzde 13.5'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı

TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 12.3'den yüzde 13.5'e yükseldi.

İşsizlik yüzde 13.5'e yükseldi, işsiz sayısı 4 milyonu aştı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 11 bin kişi artarak 4 milyon 302 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3.1 puan yükselerek yüzde 13.5 oldu. İşsizlik oranı Aralık 2018'de bir önceki aya göre 1.2 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,3 puanlık artışla yüzde 15.6 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,3 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 3.1 puan artışla yüzde 13.7 olarak gerçekleşti.

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