'İspatlayana 50 bin lira vereceğim' diyen fanatiğe acayip davet!

DÜNYA'NIN yuvarlak olduğunu kanıtlayana 50 bin TL para ödülü vereceğini açıklayan Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, birçok kişiyle tartışmasına rağmen hala ikna olamadı. Özkan, NASA'da görevli Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın kendisini NASA tesislerini gezdirmek üzere ABD'ye davet ettiğini söyledi.

Adana'da Düz Dünya Derneği'ni kuran restoran işletmecisi Doğukan Özkan, yaptığı araştırmalar sonucu, NASA tarafından dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren görsellerin hileli olduğunu belirterek geçtiğimiz hafta dünyanın yuvarlak olduğunu ispat edene 50 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı.

Sosyal medyada ve televizyon kanallarında onlarca kişiyle tartışan Özkan, ikna olamadı.

TELEKONFERANSLA TARTIŞTILAR

İngiltere'nin Londra kentinden telekonferans yoluyla Doğukan Özkan'la tartışan Mali Müşavir Cüneyt Suözer, gece-gündüz oluşumu, mevsimlerin meydana gelmesi, tutulmalarda meydana gelen yuvarlak gölgeler, yer çekimi, yıldızların konumlarının dünyanın çeşitli ülkelerine yansıması, uçak ve gemilerin aynı yöne gittiklerinde aynı yere varması gibi konularda açıklamalar yapıp Özkan'a çeşitli sorular sordu.