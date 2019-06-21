İsmailağa Cemaati, oyunun rengini belli etti

İSMAİLAĞA Cemaati, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulundu. İsmailağa Cemaati'nin önce gelen hocalarından Mehmet Talu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Vatana ve millete adanmış bir ömür, 17 senelik hizmet aşkı tecrübesiyle yakınen tanıdığımız: Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım'a oyumuzu vermemiz gerektiği inancındayız" ifadelerine yer verildi. İsmailağa Cemaati, 23 Haziran İstanbul seçimine dair açıklamada bulundu. İsmailağa Cemaati İstişare Heyeti'nin Mehmet Talu imzasıyla yaptığı açıklama özetle şöyle:

OY TERCİHİNDEKİ ETKENLER

"23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri dolayısıyla, bize; 'Oyumuzu hangi başkan adayına vereceğiz, Ne yapacağız?' soruları çokça sorulur oldu." denilen açıklamada, oy tercihinde adayların bu güne kadar yaptıklarına, meydanlardaki konuşmalarına ve yapılan ittifaklara bakıldığına vurgu yapıldı."

"OYUMUZ BİNALİ YILDIRIM'A"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemize zarar vermek isteyenlere fırsat verilmemesi için, vatana ve millete adanmış bir ömür, 17 senelik hizmet aşkı tecrübesiyle yakınen tanıdığımız Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım'a oyumuzu, vermemiz gerektiği inancındayız."