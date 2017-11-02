İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku! İstenen ceza belli oldu

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma tatamlandı. Küçükkaya hakkında 5 yıl hapis cezası istendi.

DAVA AÇILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili iftira niteliğinde sözler sarf eden İsmail Küçükkaya ve sosyal medyada bu yalanın propagandasını yapan avukat Fidel Okan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı.

5 YIL HAPİS İSTENDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili ftira niteliğinde yayın yapan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ve bu yalanı sosyal medyada yayan avukat Fidel Okan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı İsmail Küçükkaya hakkında 5 yıl hapis cezası istedi.