İsmail Küçükkaya o anları böyle duyurdu: "Büyük tehlike atlatıldı"

KÜÇÜKKAYA, kişisel Twitter hesabından, "Bodrum'da büyük tehlike atlatıldı" derken, "İstanbul’a gitmek üzere yolcularını alan 18.40 Dicle isimli uçak tam havalanmak üzereydi ve hızını almışken bir helikopterin inişine denk geldi. Pilot ani refleksle uçağa son anda fren yaptırdı. Yolcular uçaktan indirilip salona alındı" diye yazdı.

Küçükkaya, uçaktan tahliye edilen yolcuların "Kule bunu nasıl fark edemez" diye tepki gösterdiğini de ifade ederken, "Yolcular, dikkati ve refleksi nedeniyle THY uçağının pilotuna teşekkür ediyorlar" diye belirtti.

Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Hatemi de, Küçükkaya'nın paylaşımına yorum yaparken, "Sevgili İsmail Bey tam uçağa binerken içime kaza ihtimali doğdu. Dua ile girdim ve uçak havalanırken de devam ettim, uçak birden piste sert bir iniş yapıp hızla yürümeye başladı. Ani fren yapınca da helikopterin üzerimizde iniş yaptığını öğrendik, Bodrum hava alanındayız, sevgiyle" diye belirtti.

İşte İsmail Küçükkaya'nın o paylaşımları:

Hüseyin Hatemi'nin paylaşımı ise şu şekilde:



