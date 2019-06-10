İsmail Küçükkaya'dan moderatörlük için iki şart

ERKEM İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında pazar günü gerçekleştirilecek ortak canlı yayın programının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, FOX TV’nin ana haberine konuk oldu. Bunun kendisi için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

İKİ ŞART SUNMUŞ

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, “Bana bu teklif geldiğinde iki şartım olacak dedim. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi ve iki partinin de benim için onay vermesi. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim” ifadelerini kullandı.